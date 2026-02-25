За 2025 год построено и отремонтировано более 28 тысяч км дорог

Добраться до городов и других населенных пунктов теперь проще, а поездки граждан стали удобнее и безопаснее, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в Госдуме во время отчета о работе правительства за прошлый год.

© Российская Газета

Одним из ключевых факторов развития регионов он назвал качественные автомобильные дороги.

"За прошлый год было модернизировано и построено на 15 процентов больше - свыше 28 тысяч километров", - сообщил глава кабмина.

Почти на 300 километров продлили скоростное шоссе М-12 "Восток" до Екатеринбурга, завершились первые этапы обхода Хасавюрта в Дагестане и восточного объезда Новосибирска, введены новые дороги в Ленинградской, Московской, Калужской, Челябинской областях, в Приморском крае и в Якутии, а также дороги от Донецка до Азовского моря и в Херсонской области до Керчи, напомнил Мишустин.

"В целом в новых регионах восстановили свыше двух с половиной тысяч километров", - уточнил он.

Задача на ближайшие годы - создание сети высокоскоростных железнодорожных магистралей, отметил премьер. В первую очередь это пилотная линия - между Москвой и Санкт-Петербургом, где уже идут строительные работы.