BMW M обновляет гибриды M5 и XM Label под нормы Euro 7

В ответ на ужесточающиеся экологические стандарты Euro 7, которые начнут действовать с 2027 года, компания BMW M внедряет технические усовершенствования в свои гибридные модели M5 и XM Label. Эти изменения, запланированные на март и апрель 2026 года соответственно, включают переход двигателя внутреннего сгорания на цикл Миллера, что снижает тепловые нагрузки и повышает эффективность, одновременно уменьшая вредные выбросы. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

© XM Label

Модернизация не предполагает кардинальной переделки силового агрегата, а фокусируется на оптимизации управления двигателем и системы очистки выхлопных газов. Для BMW M5 это означает снижение мощности V8 с 585 до 544 лошадиных сил, причём электрический компонент гибридной системы остаётся без изменений. Общая системная мощность сохраняется на уровне 535 киловатт, что соответствует 727 лошадиным силам, позволяя автомобилю поддерживать характерную для марки динамику.

Аналогичные корректировки применяются к модели XM Label, где 4,4-литровый V8 также адаптирован под цикл Миллера. Несмотря на это, совокупная отдача остаётся неизменной и составляет 550 киловатт или 748 лошадиных сил, что делает данную версию самой мощной в серийной линейке M. Компания подчёркивает, что основной целью было не уменьшение производительности, а внедрение технологий для соответствия новым нормам без ущерба для водительских качеств.

Обновления будут распространяться на рынки Европейского союза и другие регионы, следующие европейским стандартам, обеспечивая плавный переход к требованиям Euro 7. Такой подход демонстрирует стремление BMW M сохранить баланс между экологичностью и высокой производительностью в своих автомобилях.