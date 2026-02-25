Ford представил гибридную Puma на 155 л.с.

Компания Ford представила новую гибридную модификацию модели Puma с двигателем объёмом 1,0 литр и мощностью 155 лошадиных сил, которая заполняет пробел между существующими вариантами на 125 и 170 л.с. Эта версия доступна исключительно с семиступенчатой роботизированной коробкой передач Powershift и предлагается в комплектациях ST-Line и ST-Line X по ценам от 37 740 и 40 040 евро соответственно, что всего на 500 евро дороже базового варианта при значительном приросте мощности. Об этом сообщает издание speedme.ru.

Параллельно с расширением гаммы производитель пересмотрел стоимость 125-сильных версий, снизив цены на 525 евро для модели с механической коробкой передач и на 1 325 евро для варианта с автоматом. Однако это удешевление сопровождалось упрощением оснащения: из комплектации Titanium исчезли 17-дюймовые легкосплавные диски, навигационная система, фоновое освещение, камера заднего вида и автоматически затемняемое зеркало, что затронуло и другие модификации линейки.

В обновлённом ряду остаётся и топовая версия ST мощностью 170 л.с., которая оценивается от 47 315 евро. Эти изменения делают Ford Puma более доступным и разнообразным выбором для покупателей, стремящихся к оптимальному сочетанию производительности и стоимости в сегменте компактных гибридных автомобилей.