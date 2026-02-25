Шанхай планирует массовое внедрение автономных автомобилей к 2027 году

Шанхай продемонстрировал намерение стать лидером в сфере развития автономного вождения в стране, недавно представив амбициозную программу действий "Модельная скорость и интеллектуальная мобильность" на специально отведенных территориях.

Цель программы - поднять технологический уровень отрасли на новый этап: к 2027 году здесь планируется масштабное внедрение автомобилей с полной автономностью движения уровня L4 в пассажирских и грузовых перевозках. Планируется, что пассажиропоток беспилотных автобусов и такси достигнет более 6 млн человеко-раз, а тяжелыми автономными грузовиками и другой подобной техникой будет перевезено 80 тыс. стандартных контейнеров /TEU, двадцатифутовый эквивалент/.

Этот шаг стал возможным благодаря общенациональному технологическому прорыву: в декабре 2025 года Министерство промышленности и информатизации КНР впервые выдало разрешения на допуск к эксплуатации моделей с частичной автономностью движения уровня L3. Две сертифицированные модели, адаптированные для городских пробок и скоростных трасс, получили право на испытания в Пекине и Чунцине. Уже 10 января 2026 года в Пекине началась практическая фаза испытаний - 30 автомобилей Arcfox Alpha S /версия L3/ со специальными номерными знаками серии Z выехали на автомагистраль Пекин-Тайбэй, северную часть шоссе, ведущего к международному аэропорту "Шоуду", и на скоростное шоссе международного аэропорта "Дасин".

"Это означает, что по-настоящему наступает эпоха, когда автономные автомобили смогут выезжать на дороги и эксплуатироваться на коммерческой основе", - заявил председатель правления компании BAIC New Energy Чжан Гофу. Эксперты автомобильной отрасли отмечают, что к 2026 году уровень проникновения транспортных средств уровня L3 может достичь переломного момента "от нуля к единице", а технологии L4 приближаются к массовому коммерческому внедрению.

Открытые зоны испытаний

Для достижения поставленных целей Шанхай существенно расширяет зоны и сценарии применения беспилотных автомобилей. Согласно плану, к 2027 году площадь открытых для испытаний территорий достигнет 2 000 кв.км, а протяженность соответствующих дорог - более 5 000 км. Особое внимание уделяется "пяти новым городкам" /шанхайские районы Цзядин, Цинпу, Сунцзян, Фэнсянь и Наньхуэй/, а также аэропортам и железнодорожным вокзалам, в этих местах будут тестироваться инновационные решения в сфере автономного вождения. Более того, мегаполис готов исследовать стандарты и модели эксплуатации беспилотных курьерских и инспекционных машин, а также систем автоматической парковки.

Генеральный директор отдела инноваций компании Dazhong Transportation Гэ Лэй рассказал, что раньше у предприятия были сомнения по поводу перспектив инвестирования в автомобили L4, но теперь появилась уверенность в отношении увеличения вложений. "Новые правила предоставили нам уверенность. С их реализацией масштаб беспилотных автомобилей в Шанхае будет расти, и мы найдем устойчивую бизнес-модель", - отметил он. По его словам, новая политика также играет важную роль в просвещении и популяризации соответствующих знаний, позволяя гражданам лучше ознакомиться с автономными транспортными средствами и доверять им.

Стоит подчеркнуть, что Шанхай уже делает первые шаги к коммерциализации технологии. В июле 2025 года город выдал партию разрешений на проведение демонстрационной эксплуатации беспилотных автомобилей. С сентября 2025 года в определенных зонах шанхайского района Пудун началась демонстрационная эксплуатация интеллектуальных подключенных такси, в которой приняла участие компания Dazhong Transportation.

"Обеспечивая безопасность, мы надеемся расширить масштабы и географию пробной эксплуатации роботакси, а также изучить возможности их применения при обслуживании аэропортов и высокоскоростных железнодорожных узлов для коротких поездок", - заявил Гэ Лэй, добавив, что роботакси все активнее интегрируются в городскую жизнь, обогащая варианты транспортного выбора для жителей и гостей Шанхая.

Серийное производство автомобилей L4

Шанхай не ограничивается только испытаниями - город планирует активизировать серийное производство беспилотных автомобилей. По плану, к 2027 году доля автомобилей с функциями вспомогательного вождения уровня L2 и с системой уровня L3 в общем объеме производства новых автомобилей превысит 90%, а также запустят серийное производство автомобилей уровня L4.

При этом в Шанхае предстоит организовать научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по разработке программно-аппаратных комплексов и технологических решений. К ним относятся автомобильные высокопроизводительные чипы, бортовые операционные системы, интеллектуальные вычислительные платформы и электродистанционные системы управления.

Компания Boonray Technology, занимающаяся разработкой беспилотных карьерных самосвалов, сообщила, что городской план полностью совпадает с собственной исследовательской стратегией компании, что укрепило уверенность команды в достижении технологических прорывов. Новая политика также поддерживает сотрудничество между вузами, научно-исследовательскими институтами и ключевыми предприятиями, ускоряя коммерциализацию научных результатов. Это способствует более открытому взаимодействию с партнерами по всем производственным цепочкам и совместному укреплению промышленной экосистемы интеллектуального вождения в Китае.

Страховые решения для новинок

Для успешного массового внедрения беспилотных автомобилей Шанхай планирует разработать инновационные страховые продукты, адаптированные к техническим инновациям и развитию отрасли автономного вождения.

Китайская компания "Синьшици" /"Неолит"/, производящая беспилотные автомобили для грузовых перевозок и логистической доставки, сообщила, что сейчас страхование их транспортных средств осуществляется единым полисом самой компании или ее партнеров. Сумма страхования гражданской ответственности перед третьими лицами определяется динамически в соответствии с местными требованиями и обычно находится в диапазоне от 3 до 5 млн юаней /около 429-714 тыс. долл. США/.

Отраслевой инсайдер отметил, что интеллектуальные подключенные такси пока находятся на этапе демонстрационной эксплуатации. Несмотря на наличие страхового покрытия, тип их страхования отличается от обычных такси. Необходимо продолжать накапливать статистические данные и совершенствовать страховые продукты, чтобы полностью соответствовать потребностям их будущей регулярной коммерческой эксплуатации.

Китай делает все возможное для того, чтобы беспилотные автомобили стали не просто экспериментом, а привычной частью городского транспорта. Как лидер китайской отрасли автономного вождения, Шанхай проложил четкий путь к массовому внедрению этой технологии - его опыт и практические результаты коммерциализации беспилотных автомобилей станут важным эталоном для развития глобальной автомобильной индустрии в ближайшие годы.

Подготовил: Чжоу Вэнь, ИА "Синьхуа"