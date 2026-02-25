В Токио испытали прототип летающего автомобиля.

© Московский Комсомолец

Японский стартап провел в Токио демонстрационный полет беспилотного аппарата SD-05, позиционируемого как «летающий автомобиль». Об этом сообщает Kyodo News.

Аппарат находился в воздухе около 3,5 минуты и преодолел примерно 150 метров. Электрическая модель рассчитана на дальность от 15 до 40 километров и благодаря компактным размерам может приземляться на ограниченных площадках, где обычным вертолетам требуется больше пространства.

Компания рассчитывает начать коммерческую эксплуатацию в Японии к 2028 году. По оценке гендиректора стартапа, после 2030 года стоимость перелета может быть примерно вдвое выше поездки на такси или сопоставима с ней, при этом скорость перемещения окажется в 4-5 раз быстрее.