Прошла презентация нового КамАЗа-65951 с 460-сильным ДВС

КамАЗ расширил свое семейство тяжелых грузовиков поколения К5, представив новую модификацию модели 65951, специально адаптированную для установки автобетоносмесителя и работы на строительных площадках.

Как отметили в пресс-службе завода, основным техническим новшеством стало внедрение механизма отбора мощности от двигателя для привода смесительного барабана. Шасси автомобиля получило увеличенный задний свес рамы, что позволяет разместить миксер объемом 12 кубометров, и усиленные шины, рассчитанные на повышенные нагрузки.

Машина оснащена двигателем КамАЗ Р6 с отдачей в 460 лошадиных сил. Грузоподъемность составляет 35 тонн, а колесная формула 8×4 обеспечивает высокую устойчивость в сложных дорожных условиях.

Сборка автомобиля осуществляется в стандартном конвейерном ритме, вскоре он отправится на испытания в Научно-технический центр компании. Ожидается, что новая модификация станет востребованной не только в России, но и на рынках стран СНГ.

