В РФ продают Volkswagen Tharu XR от ₽1,46 млн

В РФ начались продажи новых кроссоверов Volkswagen Tharu XR по цене от ₽1,46 млн.

© За рулем

На российском рынке Volkswagen Tharu XR появился по ценам, которые способны удивить. Этот новый бюджетный кроссовер уже массово предлагают к поставке, причем его начальная стоимость с учетом утильсбора составляет около 1 460 000 рублей. На деле получается, что по деньгам с ним могут конкурировать разве что самые доступные модели Lada и китайские бренды.

Заявленную минимальную цену в 1,46 млн рублей выставляет одна из компаний во Владивостоке, которая готова привезти автомобиль под заказ. За эти деньги предлагается комплектация Sharp с тканевой отделкой салона. В стандарте идет цифровая приборная панель, мультимедийка с сенсорным экраном, мультифункциональный руль с пластиковым ободом, кондиционер, электростеклоподъемники на всех дверях и двухцветные легкосплавные диски.

Всего в открытой продаже насчитывается больше сотни машин, причем большинство предложений действительно сосредоточено на Дальнем Востоке. Впрочем, кроссовер везут и в другие регионы – правда, уже дороже. Например, в Красноярске аналогичный Tharu XR, но уже с камерой заднего вида и парктрониками, можно заказать за 1 690 000 рублей.

Тот же дальневосточный дилер предлагает и более более богатую версию. В ней появляются черные литые диски, отделка сидений экокожей, антихром в экстерьере, кожаный руль, панорамная крыша с люком и климат-контроль вместо простого кондиционера. Такой вариант оценивается минимум в 1 700 000 рублей.

Стоимость сильно зависит от города доставки. Если в Кемерово за авто в топовой комплектации просят от 1 890 000 рублей, то в Санкт-Петербурге цена стартует уже с 1 948 000. Машину можно заказать и в Новосибирске, Ижевске, Воронеже, Твери.

А вот купить из наличия дешевле всего, судя по объявлениям, получится в Уфе и Магнитогорске – там ценник начинается от 2,3 млн рублей. Кстати, новые Tharu XR уже физически присутствуют в шоу-румах целого ряда городов.

Силовая гамма у кроссовера разная. Более доступные версии получают 1,5-литровый атмосферный мотор на 110 лошадиных сил в паре с 6-ступенчатым классическим автоматом. Зато за доплату предлагается 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 160 сил, который работает в связке с 7-ступенчатым роботом. Заказать такой вариант можно минимум за 2 040 000 рублей, а из наличия он, в среднем, стоит от 2,8 млн.

Производят Volkswagen Tharu XR на совместном предприятии SAIC-Volkswagen в Китае. К слову, там же собирают и седан Volkswagen Lavida XR, который в начале февраля на одном из классифайдов предлагался всего от 1 430 000 рублей.

