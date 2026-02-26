Россия создаст новую линейку авиалайнеров до 2035 года

Российское самолетостроение преодолевает зависимость от зарубежной техники и технологических решений. Работа по импортозамещению лайнеров, деталей и аэронавигационного оборудования начала приносить свои плоды.

© Российская Газета

"Авиация выступает катализатором научно-технического прогресса и формирует устойчивый фундамент национального технологического суверенитета. За последние годы авиаотрасль доказала свою устойчивость и готовность к достижению новых амбициозных целей. Сейчас мы видим высокий интерес граждан к авиаперевозкам", - заявил заместитель председателя правительства России Виталий Савельев в ходе проведения Национального авиационного инфраструктурного салона (НАИС).

В России на достижение технологического лидерства в самолетостроении и авиации направлен национальный проект "Промышленное обеспечение транспортной мобильности". Его целью является стимулирование производства гражданских самолетов, судов и электромобилей, а также увеличение доли российской продукции на рынке. В его составе есть профильный федеральный проект "Производство самолетов и вертолетов", направленный на обеспечения независимости российской гражданской авиации. В частности, планируется создание воздушных судов, конкурентоспособных двигателей, радиоэлектронной аппаратуры, различных технических систем и наукоемкого оборудования.

944 самолета должно быть произведено в РФ до 2035 года

Комплексная программа развития авиационной отрасли (КПГА) предусматривает создание в ближайшие годы широкой линейки новых российских самолетов. До 2035 года в стране должно быть произведено 944 отечественных самолета, рассказал "Российской газете" исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев.

"В комплексной программе развития авиационной отрасли восемь типов самолетов вместимостью от 9 до 300 кресел, которые закрывают практически все потребности авиакомпаний, - объясняет Олег Пантелеев. - Это ЛМС-901 "Байкал" на 9 пассажирских мест, российско-белорусский "Освей" (ЛМС-192) на 19 мест, ТВРС-44 "Ладога" на 44 места, Ил-114-300 на 64-68 мест, SJ-100, предназначенный для перевозки до 103 пассажиров. Далее Ту-214 и МС-21-310, которые могут перевозить до 210-211 пассажиров. Самый большой - Ил-96-300 вместимостью до 300 человек. Именно эти самолеты, согласно комплексной программе, планируется производить на горизонте до 2035 года".

В условиях внешних ограничений отрасль осуществляет масштабную программу по замене зарубежных комплектующих, материалов и технологий отечественными аналогами. Задача не просто создать новые модели, но и сделать их полностью независимыми от поставок материалов, компонентов, электроники или деталей из-за рубежа.

"Отечественная техника, будучи импортонезависимой, может эксплуатироваться без поставок комплектующих из недружественных стран. Сейчас тот парк "иномарок", которым располагают российские авиакомпании, без официальных поставок от производителей может безопасно летать, и происходит это уже достаточно долго. Но это требует включения в цепочки поставок большого количества посредников, что увеличивает стоимость и длительность поставки необходимых комплектующих", - говорит Олег Пантелеев.

Импортозамещенные лайнеры могут эксплуатироваться без зарубежных комплектующих

Программа импортозамещения SJ-100, начавшаяся в конце 2019 года, сейчас находится в стадии завершения сертификационных испытаний. В ее рамках проведено импортозамещение всех бортовых систем и маршевой силовой установки. Сначала лайнер был представлен минпромторгом, но уже был одет в выставочную ливрею с цветами индийского флага, так как в конце января 2026 года состоялась мировая премьера импортозамещенного SJ-100 на выставке Wings India в Хайдарабаде.

Также в феврале 2026 года в самолете МС-21 удалось импортозаместить все композиты и одобрить их в Росавиации.

"Мы полностью избавили самолет от иностранных материалов и в ходе испытаний подтвердили надежность отечественных аналогов", - сообщил гендиректор ПАО "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) Вадим Бадеха в Telegram-канале компании.

В конце 2025 года импортозамещенный Ту-214 получил одобрение Росавиации на эксплуатацию. В 2029 году планируется начать его поставки авиакомпании-покупателю. Согласно комплексной программе развития авиационной промышленности (КПГА), планируется выпустить 115 новых Ту-214, что составляет примерно 20 самолетов в год, об этом заявлял первый вице-премьер Денис Мантуров в июне 2025 года.

Региональные перевозки поддержат самолеты "Ладога" и "Освей". К примеру, турбовинтовой региональный самолет ТВРС-44 "Ладога" создан с учетом особенностей эксплуатации в труднодоступных регионах с суровыми климатическими условиями. Он может заменить самолеты Ан-24 и Як-40 на региональных маршрутах России.

"Наши самолеты в большинстве случаев - это самые современные в мире разработки в своей размерности, - рассказывает Олег Пантелеев. - MС-21 - это самая новая платформа среднемагистрального самолета. Она в техническом плане более продвинута, чем Boeing 737 MAX, Airbus A320neo и китайский C919. "Суперджет", если мы исходим из того, что основные решения были заложены в нулевые годы, по основным характеристикам находится на уровне лайнеров Embraer, которые прошли рематоризацию в прошлом десятилетии. Ил-114-300, "Ладога", "Байкал" и "Освей" - это самые современные самолеты в мире в своих размерах".

Новые российские самолеты интересны авиакомпаниям и за пределами страны. "Приоритет, конечно, за домашним рынком, за удовлетворением потребностей российских авиакомпаний", - говорит Олег Пантелеев. В то же время российские авиапроизводители нацелены на рынки Африки, Южной Америки и Юго-Восточной Азии, отмечает он. Особняком в этом списке стоит Индия, которая имеет амбициозную программу развития национальных высокотехнологичных отраслей промышленности, в том числе гражданского самолетостроения. Поэтому с ней наша страна может рассматривать сценарий совместной сборки самолетов.