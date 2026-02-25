Каким будет Mitsubishi Pajero следующего поколения

Ранее в этом месяце были опубликованы свежие шпионские фотографии нового японского внедорожника, позволяющие создать более полное представление о его внешнем виде.

© Колеса.ру

Модель Pajero ведёт свою историю с 1981 года, именно тогда было представлено первое поколение внедорожника, ставшего серийной версией одноимённого концепта 1979 года. Последняя на сегодняшний день генерация (четвёртая по счёту) дебютировала в 2006 году и продержалась на конвейере аж до 2021 года, после чего Mitsubishi продала производивший внедорожник завод. С тех пор неоднократно появлялась информация о возможном преемнике, и сейчас у нас в распоряжении фотографии прототипов, позволяющие рассмотреть все особенности внешнего вида грядущей новинки.

Новый флагман Mitsubishi по дизайну практически никак не пересекается с предыдущими поколениями, а больше всего он похож на более компактный кроссовер Destinator, появившийся летом прошлого года. При этом у Pajero оригинальная передняя часть с более классической трапециевидной решёткой радиатора, отделанной горизонтальными перекладинами. Здесь схожие выштамповки над задними колёсными арками, при этом нижние части дверей оформлены иначе, а в передних крыльях появятся дополнительные декоративные вставки с воздуховодами. Сзади новый флагман также легко отличить от Destinator по расположенной на крышке багажника нише номерного знака, а также фонарям, которые, по всей вероятности, будут визуально объединены светодиодной полосой.

Новый Mitsubishi Pajero будет построен на рамной платформе, аналогичной пикапу L200/Triton последнего поколения. У него же может быть позаимствован мотор — пикап оснащается единственным четырёхцилиндровым битурбодизелем объёмом 2,4 литра, который выдаёт 204 л.с., а его максимальный крутящий момент равен 470 Нм. Этот двигатель идёт в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Не исключено, что внедорожник получит также гибридную силовую установку, аналогичную модели Outlander: бензиновый мотор 2.4, два электродвигателя и батарею ёмкостью 22,7 кВт*ч, совокупная мощность составляет 306 л.с.

Премьера нового Pajero ожидается ближе к лету, а его производство, как ожидается, будет налажено в Таиланде. Напомним, прошлой осенью был представлен обновлённый минивэн Mitsubishi Delica.