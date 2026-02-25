Каждый второй москвич готов взять электромобиль

Почти каждый второй сотрудник московского офиса готов рассмотреть покупку электромобиля или гибрида, если рядом с местом работы есть зарядная станция. Около 50% москвичей прямо связывают решение о смене транспорта с доступностью инфраструктуры, рассказали "РГ" в девелоперской компании "Север", аналитики которой опросили более тысячи жителей столицы.

76,2% участников опроса работают в офисе полный рабочий день. Чуть больше половины респондентов (54,8%) добираются на работу на личном автомобиле, что делает парковку и возможность зарядки важной частью повседневного маршрута "дом - работа".

Тем временем почти 43% опрошенных рассматривают покупку электромобиля или гибрида в ближайшие два-три года. Для 45,2% респондентов наличие зарядной станции рядом с офисом является "скорее важным" фактором, а 31% готовы учитывать такую инфраструктуру при выборе места работы или компании.

Тем не менее дефицит зарядных станций сохраняется. Так, 52,4% респондентов отмечают нехватку инфраструктуры в жилых районах, а 45,2% - в офисных и деловых зданиях, что подчеркивает необходимость развития сети зарядных устройств в местах с высокой концентрацией рабочих мест. Особое внимание следует уделить подземным паркингам, где проблема зарядных станций также стоит остро (40,5%).

С точки зрения темпов развития инфраструктуры, 35,7% участников исследования считают, что она не успевает за ростом числа электромобилей и гибридов, а еще 19% отмечают явное отставание. В то же время нормативные изменения, вступающие в силу с 2025 года, предписывают обязательную установку зарядных устройств на 5% парковочных мест для новых объектов, с увеличением до 10% в 2026 году и до 15% в 2027 году.

Аналитики сделали вывод: почти каждый второй сотрудник готов рассматривать электромобиль, если понимает, где сможет заряжать его в течение рабочего дня. Поэтому для офисных и многофункциональных объектов зарядные станции становятся частью базовой инженерной инфраструктуры.