Haval H3 подешевел после большого обновления

В России стартовали продажи обновлённого Haval H3. В базовой версии Elite кроссовер будет стоить 2 699 000 рублей — это сразу на 50 тысяч меньше, чем сейчас просят за дореформенный вариант. В остальных комплектациях, как выяснил журнал Motor, автомобиль подорожал на 50-100 тысяч.

Что касается внешности, то самым главным итогом модернизации стало обновление кормы: с крышки багажника исчезла накладная панель, а ниша номерного знака была перенесена на пятую дверь.

1,5-литровый турбомотор имеет прежние характеристики (177 л.с. и 270 Нм), но теперь отвечает эконормам Евро-6. В городском цикле расход топлива варианта 4×4 снизился на 0,4 л/км и теперь составляет 10,4 л/100 км.

Модернизация прошла комплексно, затронув силовую установку, экстерьер, интерьер и функционал медиасистемы. Журнал Motor ранее составил список отличий автомобилей 2026 модельного года.

Также компания Haval обновила сразу две ключевые модели для российского рынка. Кроссовер H7, дебютировавший лишь год назад, получил более форсированный двигатель, а из комплектаций остались только две самые ходовые.

Рамный внедорожник H9, напротив, модернизирован более основательно: у него пропал дизельный мотор, зато бензиновый стал мощнее. Подробнее об этих изменениях, – в материале журнала Motor.