В РФ идет отбор дилеров Volga

На официальном сайте Volga открыта форма подачи заявок на получение дилерского статуса. Прием документов продлится до 16 марта, при этом процедура запускается поэтапно - в зависимости от города.

На первом этапе отбор охватывает 12 городов: Воронеж, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Москву, Нижний Новгород, Пермь, Ростов-на-Дону, Самару, Санкт-Петербург, Уфу и Челябинск.

Ранее стало известно, что старт продаж автомобилей Volga состоится в середине 2026 года.

Реализацией проекта занимается АО "ПЛА". Выпуск автомобилей организовывают на бывшем заводе Volkswagen в Нижнем Новгороде.

Анонсированная линейка включает в себя три модели - все созданы на базе известных в России автомобилей марки Geely: седан Volga C50 - Geely Praface, кроссоверы K40 и K50 - Atlas и Monjaro соответственно.

Технические характеристики пока не раскрыты. Цены на новые Volga могут стартовать от 3 млн рублей.