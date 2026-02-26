Услуги частных водителей предложили выделить в отдельную категорию

В России предлагают разделить таксистов-профессионалов и водителей-частников, внеся отдельную категорию в Транспортную стратегию РФ. С такой инициативой выступили в Общероссийской общественной организации "Объединение самозанятых России" (ОСР).

© Российская Газета

"Мы от своего объединения предлагаем внести корректировки в Транспортную стратегию РФ до 2030 года и в прогрессе до 2035 года - услуги частных водителей на личных автомобилях выделить в отдельную услугу наряду с такси и каршерингом", - сообщил в ходе профильной пресс-конференции в Москве руководитель ОСР Иван Литвинов.

По его словам, в Транспортной стратегии есть такой термин, как паратранзит. И это набирающий обороты тренд. В него входят и такси, и каршеринг. На долю паратранзита приходится от 6 до 10 процентов всех пассажирских перевозок в крупнейших агломерациях страны. При этом частные перевозки на личных машинах - это естественный элемент паратранзита, так как они обеспечивают транспортную доступность, работают по запросу пользователя и дополняют систему общественного транспорта.

"Анализ региональной практики показывает, что регулярный общественный транспорт в ряде территорий не обеспечивает непрерывную мобильность населения", - говорит Литвинов. Речь идет об отменах рейсов, увеличении интервалов движения, перегруженности автобусов, отсутствии сообщения между малыми населенными пунктами или его нерегулярном характере, зависимости транспорта от погодных условий в целом. При этом остановки, находящиеся на федеральных или региональных трассах, часто находятся в отдалении от самих населенных пунктов. До них нужно как-то добираться. И тут должны работать частные механизмы, считают общественники. "Частные перевозчики на личных авто - это массовая категория. По экспертным оценкам, к ней можно отнести примерно 5 млн человек. Если сравнивать с профессиональными участниками отрасли, то их число - от 1,3 до 1,5 млн водителей", - уточнил Литвинов.

В организации также считают, что нет ничего плохого в том, что водители с помощью нерегулярного извоза компенсируют свои затраты на топливо, когда им с пассажиром по пути. Однако результаты собственного опроса показали, что значительную часть потенциальных "паратранзитеров" останавливает необходимость внесения личного автомобиля в реестр такси, так как на вторичном рынке его стоимость сильно снижается. Не повышает мотивацию и требование о прохождении технического и медицинского осмотра, а также возможные "контрольные закупки" со стороны надзорных органов.

"Частник просто подрабатывает, при этом решая социальную проблему подвоза людей, когда вообще ехать не на чем. Например, в Курганской области более 60% всех перемещений людей - это частники на своих машинах. Это быстро и надежно, потому что все друг друга знают и цена достаточно низкая. Это уменьшает общее количество машин на дорогах, решает проблему пробок", - рассказал "Российской газете" зампред Комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский.

По мнению парламентария, для регионов такой способ передвижения - это еще и доступная альтернатива не всегда корректно работающему общественному транспорту. Цена на поездку по сравнению со столичной агломерацией может быть ниже в разы. "В Курганской области средний чек на такси 265 рублей, в Москве - более тысячи. Поэтому это еще и доступный транспорт", - сказал Лисовский.