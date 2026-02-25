Ford Bronco Sport, Hyundai Tucson и Mazda CX-50 провалили тест на защиту шеи

В ходе недавних испытаний, посвящённых защите от хлыстовых травм, несколько популярных кроссоверов продемонстрировали неудовлетворительные результаты. Специалисты Страхового института безопасности дорожного движения (IIHS) выявили, что модели Ford Bronco Sport, Hyundai Tucson и Mazda CX-50, относящиеся к 2025–2026 годам выпуска, показали наихудшие показатели в новом тесте, оценивающем способность автомобилей предотвращать повреждения шеи при ударе. По данным экспертов, в этих автомобилях голова манекена значительно смещалась относительно позвоночника, что приводило к растяжению и выпрямлению верхних позвонков шейного отдела, вместо сохранения их естественного положения. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

© Ford Bronco Sport

Каждая из моделей имела свои специфические недостатки, которые способствовали низким оценкам. У Hyundai Tucson конструкция подголовника вызывала опускание подбородка манекена к груди, в то время как сиденье Mazda CX-50 позволяло ему скользить назад и вверх. Ford Bronco Sport, в свою очередь, обеспечивал особенно слабую поддержку головы и позвоночника, не удерживая манекен должным образом, из-за чего голова долго не соприкасалась с подголовником. Эксперты также отметили значительную разницу в скорости движения таза и головы манекена, что усугубляло риски травмирования.

Хлыстовая травма шеи представляет собой повреждение мягких тканей шейного отдела позвоночника, возникающее при резком сгибании и разгибании головы, напоминающем движение хлыста. Тесты IIHS направлены на минимизацию таких рисков, но выявленные проблемы у указанных кроссоверов указывают на необходимость доработок в их конструкции. Эти результаты подчёркивают важность тщательной оценки безопасности сидений, особенно в контексте предотвращения травм, которые могут иметь долгосрочные последствия для здоровья пассажиров.