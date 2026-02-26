Polestar запускает умную зарядку в Европе

Polestar продолжает развивать свою энергетическую программу, запустив в Германии и Франции систему Grid Rewards и функцию управляемой автомобилем умной зарядки, что, по утверждению компании, поможет снизить расходы владельцев электромобилей. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

© Polestar

Система Grid Rewards предлагает финансовые вознаграждения за участие в стабилизации энергосети. В Германии, при использовании Polestar Energy и тарифа Intelligent Octopus, клиенты могут сократить стоимость одной домашней зарядки до 50%, что потенциально позволяет экономить до 300 евро в год.

Функция vehicle-controlled Smart Charging теперь доступна для моделей Polestar 2 и Polestar 4 через приложение Polestar Energy. Автомобиль самостоятельно выбирает время зарядки, учитывая цены на электроэнергию, нагрузку на сеть и домашнее потребление, без необходимости в специальной зарядной станции.

По данным компании, умная зарядка не только снижает расходы, но и уменьшает углеродный след, перенося процесс на периоды с более высокой долей возобновляемой энергии в сети.

Программа действует в 12 европейских странах, где уже были доступны функции Smart Charging и интеграция с домашними солнечными панелями, с новыми мерами, нацеленными на снижение стоимости зарядки в премиальном сегменте электромобилей.