В России создали шипованную шину диаметром 22 дюйма

Новинка, как стало известно журналу Motor, открывает линейку Gislaved One W, которая полностью является собственной разработкой холдинга. Шина создана специалистами НТЦ «Интайр».
Производитель обещает высокие сцепные характеристики, хорошую устойчивость на зимней дороге, а также акустический комфорт при ежедневной эксплуатации. При создании новой шины особое внимание было уделено управляемости.
Gislaved One W сможет предложить 75 типоразмеров посадочным диаметром от 16 до 22 дюймов для легковых автомобилей и кроссоверов, что позволит охватить значительную часть автомобильного парка России.
Продажи новой модели стартуют осенью 2026 года. Объявлено, что производство шипованной модели будет организовано бсразу на двух заводах компании Gislaved — в Калуге и Ульяновске.
Между тем, китайские шинники обрушили продажи российских компаний. В 2025 году производство покрышек всех видов сократилось на 21%.