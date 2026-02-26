Ford выводит на рынок Нидерландов электрический E-Tourneo Courier

Компания Ford пополнила ассортимент на нидерландском рынке двумя семейными автомобилями — полностью электрическим E-Tourneo Courier и гибридным Tourneo Connect PHEV. Электрическая модель, представляющая собой пассажирский вариант фургона E-Transit Courier, имеет длину 4,34 метра, оснащена двумя сдвижными дверями и багажником объёмом от 1 188 до 2 162 литров. Под капотом — электромотор на 136 лошадиных сил и батарея ёмкостью 43 кВт-ч, обеспечивающая запас хода до 320 километров, с возможностью быстрой зарядки мощностью до 100 кВт. Цена версии Trend начинается от 39 776 евро, а также предлагается комплектация Titanium. Об этом сообщает издание tarantas.news.

© E-Tourneo Courier

Гибридная модель Tourneo Connect PHEV, созданная на платформе Volkswagen Caddy, развивает мощность 150 л.с. и способна проехать на электротяге до 119 километров, поддерживая быструю зарядку мощностью до 50 кВт. Базовая версия Trend в кузове L1 оценивается от 39 032 евро, Titanium — от 40 870 евро, а также доступна удлинённая модификация L2 по более высокой стоимости. Параллельно электрический фургон E-Transit Courier получил обновлённую батарею ёмкостью 46 кВт-ч, что увеличило его запас хода до 325 километров.