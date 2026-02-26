Британский суперкар T33 выходит на дороги после 4 лет ожидания

Производство суперкара T33 от британской компании Gordon Murray Automotive наконец-то выходит на финишную прямую, о чём свидетельствуют первые тестовые прототипы, замеченные на дорогах после четырёхлетнего ожидания с момента дебюта модели. Первоначально поставки планировались на 2024 год, но сроки сдвинулись из-за задержек с выпуском 100 экземпляров флагманского T50, последний из которых сошёл с единственной производственной линии в июле прошлого года, а также высоких затрат на разработку. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

© Gordon Murray Automotive

В конце прошлого года компания получила инвестиции в размере 90 миллионов фунтов от структуры, связанной с первым покупателем T50, что позволило ускорить запуск не только T33, но и версий T33 Spider и 700-сильного T50S Niki Lauda. Модель T33 была представлена в начале 2022 года как более практичная альтернатива трёхместному T50, построена на карбон-алюминиевом монококе и оснащена атмосферным 3,9-литровым V12 от Cosworth, который развивает 607 лошадиных сил, раскручивается до 11 100 оборотов в минуту и работает с шестиступенчатой механической коробкой передач.

Несмотря на высокую цену в 1,37 миллиона фунтов, все 100 экземпляров T33 были распроданы в течение недели после презентации, что подчёркивает значительный интерес к этой модели, ориентированной на ограниченный тираж в сегменте спортивных автомобилей 2026 года.