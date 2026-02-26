В Новосибирске дорога длиной два километра обойдется в 3,8 млрд рублей

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщил, что в 2026 году запланировано начать строительство новой дороги от улицы Арбузова до трассы «Кольцово — Академгородок». Протяженность магистрали составит около 2 километров, что значительно улучшит связь внутри научно-технического кластера и облегчит проезд в сторону поселка Кольцово.

© Bfm.ru Новосибирск

Этот проект решает проблему перегрузки дорог, особенно ощутимую в утренние и вечерние часы пик. Новая магистраль поможет равномерно распределить транспортные потоки и сделает передвижение по городу комфортнее.

Строительная документация прошла экспертизу Главгосэкспертизы России, подтвердившую техническую целесообразность и правильность инженерных решений.

Стоимость строительства оценивается в 3,8 миллиарда рублей. Дорога включена в перечень приоритетных проектов инфраструктуры, направленных на развитие научного центра и окружающих территорий Новосибирска.