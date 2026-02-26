Россия и Беларусь наращивают инвестиции в машиностроение

В Россию отправляется 90% карьерных самосвалов Белорусского автомобильного завода. Для России, в свою очередь, Беларусь - главный поставщик такой техники. Объединение усилий помогает создавать стратегически важную продукцию вне зависимости от внешних обстоятельств.

Умножили на два

29 сентября минувшего года министр промышленности Беларуси Андрей Кузнецов и его российский коллега Антон Алиханов приняли участие в первом после модернизации запуске конвейера по сборке карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности. Как стало ясно из слов гостя, его присутствие на БЕЛАЗе было совсем не случайным:

- Мы очень рады, что межгосударственный кредит, предоставленный Российской Федерацией Беларуси, активно используется для модернизации таких знаковых машиностроительных производств, как БЕЛАЗ. Техника предприятия известна по всему миру и широко используется в России: в угольной отрасли, металлургии и много где еще. В целом, в 2025 году инвестиции на ОАО "БЕЛАЗ" без малого удвоились по сравнению с предыдущим годом и достигли 203,3 млн белорусских рублей. Производственные мощности предприятия пополнили свыше 60 единиц высокотехнологичного оборудования. Одним из важнейших направлений масштабной программы стала комплексная реконструкция цеха сборки, испытаний автомобилей и тягачей. - Его мощности позволят увеличить выпуск наиболее востребованных 130- и 220-тонных самосвалов на 30%, - отметил генеральный директор БЕЛАЗа Сергей Лесин.

Синергия опыта и компетенций

Совместные инвестиции в тяжелое автомобилестроение позволяют Союзному государству работать на опережение. На выставке "ИННОПРОМ. Беларусь" ОАО "БЕЛАЗ" с одной стороны и ООО "РТ-Развитие бизнеса" Госкорпорации "Ростех" и ОАО "ИнДев Солюшенс" с другой подписали соглашение о создании совместного предприятия, объединяющего передовые инженерные разработки, цифровые технологии и экологически чистую энергетику для горнодобывающей отрасли. В частности, предусматривается разработка беспилотных 220-тонных карьерных самосвалов БЕЛАЗ с возможностью дистанционного управления в режиме 24/7. А также тяжеловеса такой же грузоподъемности, использующего водородные ячейки для получения энергии. Это инновационный способ расширить базу энергоресурсов и уменьшить негативное влияние на окружающую среду.

- Совместное предприятие с "Ростехом" и "ИнДев Солюшенс" - важный стратегический шаг для БЕЛАЗа, направленный на достижение ключевых целей компании: внедрение передовых технологий, повышение эффективности и экологичности, укрепление позиций на мировом рынке. Синергия опыта и компетенций позволит разработать инновационные решения, которые принесут ощутимую выгоду нашим потребителям, обеспечивая надежность, экономичность и устойчивое развитие горнодобывающей отрасли в целом, - рассказал о преимуществах делового партнерства Сергей Лесин. Импортозамещающую продукцию ждут крупные заводы Беларуси и России

А в белорусском Пинске состоялось открытие совместного предприятия "Гидравлическая объединенная компания", созданного при участии ОАО "БЕЛАЗ" и российского АО "ПНЕВМОСТРОЙМАШИНА". Цель - выпуск аксиально-поршневых гидравлических насосов с регулируемой производительностью, которые ранее приходилось закупать за рубежом. Импортозамещающую продукцию ждут и другие крупные заводы Беларуси и России. К слову, пинское ОАО "Кузлитмаш", на площадях которого развернуто новое предприятие, уже поставляет в Россию машины, востребованные при производстве поковок из черных и цветных металлов и сплавов.

Кто на новенького

Что же касается непосредственно масштабной модернизации БЕЛАЗа, результаты уже налицо. Во многом благодаря этому топовая серия машин 7513 была удостоена в 2025 году Государственного знака качества Беларуси. И совершенствование техники продолжается. Так, уникальный гибридный БЕЛАЗ-7513М грузоподъемностью 130 тонн успешно завершил заводские испытания и теперь подтверждает заявленные эксплуатационные характеристики на промышленном полигоне БЕЛАЗа на гранитном карьере в белорусских Микашевичах. Изюминка машины - двигатель малой мощности, работающий в паре с аккумуляторными батареями.

БЕЛАЗ представил также опытный образец нового газодизельного карьерного самосвала грузоподъемностью 130 тонн этой же серии. Главная инновация - двигатель, позволяющий замещать до половины дизельного топлива сжиженным природным газом. Запланирован выпуск еще более мощного самосвала - на 220 тонн - с двигателем на сжиженном природном газе.

Кроме того, проходит испытания погрузочно-доставочная машина грузоподъемностью 17,2 тонны для подземных работ, модернизируются самосвалы грузоподъемностью 90, 180 и 290 тонн, комплекс шахтных машин, 41-тонный шарнирно-сочлененный самосвал. Обновляется и кабина карьерных машин. БЕЛАЗ-7513D с новой кабиной вскоре направится на один из угольных разрезов Российской Федерации. И уже в этом году, с учетом эксплуатации, планируется оснащать такой кабиной самосвалы грузоподъемностью от 55 до 360 тонн.

В лучших традициях

Постоянное обновление техники для российских потребителей уже стало традицией. Так, БЕЛАЗ поставил Красноярскому краю, ключевому золотодобывающему региону России, 11 карьерных самосвалов БЕЛАЗ-7513Т грузоподъемностью 130 тонн с новым тяговым генератором и электродвигателями переменного тока, а также шкафом управления собственной разработки. Для горняков особенно важно, что новая техника адаптирована для эксплуатации при самых тяжелых нагрузках в суровых сибирских условиях. В планах - поставка еще 22 таких машин.

Завершив приемочные испытания на заводе, отправился на работу в разрез российской угледобывающей компании СУЭК в Сибири первый в продуктовой линейке БЕЛАЗа карьерный экскаватор BELAZ BX20012. Машина массой 214 тонн оснащена дизельным двигателем мощностью 1150 л.с. и оборудована 12-кубовым скальным сверхусиленным ковшом типа "прямая лопата", развивающим рекордные усилия на режущей кромке. Еще одна белазовская новинка - грейдер для карьерных работ - после демонстрации на международной специализированной выставке "Уголь России и Майнинг-2025" в Новокузнецке отправился на испытания в компанию "Кузбассразрезуголь".

- Очень важно, когда в производстве применяются компетенции, имеющиеся у партнеров, - технологические, конструкторские, - прокомментировал результаты Сергей Лесин. - Сегодня белорусско-российский уровень локализации наших основных продуктов - 80 процентов или больше. Это очень высокий показатель для таких сложнотехнических изделий. Он достигнут благодаря многолетнему сотрудничеству Беларуси и России.

В 2025 году ОАО "БЕЛАЗ" посетили рекордные 81 332 промышленных туриста, в том числе из России.