Во Вьетнаме появится второй национальный автомобильный бренд. Крупный вьетнамский конгломерат Thaco официально объявил о планах по запуску собственного бренда легковых автомобилей. Это сделает компанию вторым отечественным производителем пассажирских автомобилей в стране после VinFast.

В обращении к сотрудникам председатель совета директоров Thaco Чан Ба Выонг отметил, что в июне 2026 года компания представит минивэн под собственной маркой Thaco, а в 2027 году начнется выпуск легковых автомобилей (с количеством мест до девяти).

Для реализации амбициозного плана у Thaco есть серьезная база. Компания управляет крупным автомобильным комплексом в индустриальной зоне Тю Лай (провинция Куангнгай). Площадь комплекса превышает 489 тыс. квадратных метров, а проектная мощность составляет около 120 тыс. автомобилей в год.

Автомобильный рынок Вьетнама продолжает расти: в 2025 году общий объем продаж достиг 604 134 единиц, что на 22,2% больше, чем годом ранее.

