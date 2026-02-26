В Китае стартуют продажи Toyota Wildlander от 1,5 млн рублей

Состоялась премьера нового кроссовера Toyota по цене от 1,5 млн рублей
В Китае стартуют продажи Toyota Wildlander Air по цене от 1,5 млн рублей. Новая модель разработана совместным предприятием GAC Toyota. Об этом сообщает IT Home.
Toyota Wildlander Air представляет собой среднеразмерный кроссовер, который в Китае оценён минимум в 137 800 юаней. Продажи стартуют исключительно на китайском рынке, причём автомобиль будет доступен с несколькими вариантами силовых установок.
Размеры новинки: длина — 4,6 м, ширина — 1,9 м, высота — 1,7 м, колёсная база — 2,7 м. Покупателям предложат выбор между базовым 2,0-литровым бензиновым двигателем и двумя гибридными версиями на основе 2,0 или 2,5-литрового ДВС. Уже в «базе» кроссовер оснащён системой помощи водителю TSS 4.0, светодиодной оптикой, передней подвеской McPherson и задней двухрычажной.
В салоне — цифровая приборная панель и крупный 14-дюймовый сенсорный экран мультимедиа. Для смартфонов предусмотрена беспроводная зарядка мощностью 50 Вт, а настроение в салоне создаёт многоцветная подсветка. Есть и более продвинутая опция — цифровой ключ, упрощающий доступ в салон.
