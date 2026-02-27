В РФ возобновили поставки компактных кроссоверов Toyota Raize

В России возобновились поставки компактных кроссоверов Toyota Raize - самого маленького и доступного SUV в глобальной линейке бренда.

Цены на машины варьируются в зависимости от региона и версии автомобиля. Базовая комплектация кроссовера с правым рулем предлагается во Владивостоке за 1 750 000 рублей. В эту цену входят кондиционер, классический "ручник" и стальные штампованные диски с декоративными пластиковыми "колпаками".

Более дорогая праворульная версия с однозонным климат-контролем, противотуманными фарами и легкосплавными колесными дисками обойдется в 1 790 000 рублей.

Леворульные версии Toyota Raize из ОАЭ стоят немного дороже и начинаются от 1 950 000 рублей во Владивостоке. В Чебоксарах и Москве аналогичная версия предлагается за 1 980 000 рублей, а в Омске и Краснодаре - за 2 200 000 и 2 250 000 рублей соответственно.

По данным портала "Автоновости дня", все упомянутые машины оснащены 87-сильным атмосферным двигателем WA-VE объемом 1,2 литра, который работает в паре с бесступенчатым вариатором. Из наличия чаще всего продаются автомобили с 1,0-литровым турбированным мотором мощностью 98 л.с. и вариатором D-CVT от Daihatsu. Привод может быть передним или полным.

