Обновленный седан Arcfox Alpha S5 от BAIC приготовился к старту продаж

Бренд Arcfox продолжает подогревать интерес к своей модернизированной четырехдверке. Как сообщалось ранее, рестайлинговая модель будет доступна с несколькими вариантами начинки.

Посвежевший седан Alpha S5 (он же αS5) принадлежащая концерну BAIC марка Arcfox анонсировала в середине февраля. Теперь компания показала интерьер такой четырехдверки и поделилась подробностями об оснащении. Кроме того, китайские профильные СМИ выяснили дату старта приема предварительных заказов – 1 марта. Ну и напомним, что седан начал свою карьеру на родине в 2024 году. Сейчас модель предложена исключительно с электрической установкой, однако у рестайлингового седана будет еще и гибридная версия.

В салоне Arcfox Alpha S5 – модернизированная передняя панель: боковые дефлекторы обдува приняли более лаконичную форму. На передней пассажирской двери больше нет отсека для мелочевки. Иначе оформлены и расположенные на центральном тоннеле подстаканники. А вот планшет мультимедийной системы вопреки ожиданиям остался прежним. Как и раньше, седан не имеет привычной приборки, вместо нее – проекционный дисплей.

В Arcfox еще заявили о том, что для седана предусмотрена велюровая обивка. Кроме того, в богатых комплектациях у Alpha S5 отныне аудиосистема с 19 динамиками (у дореформенной четырехдверки 15 динамиков). Наконец, у сиденья пассажира есть подставка для ног и режим «нулевой гравитации».

Внешне от дореформенной модели рестайлинговый седан отличается другими бамперами и отсутствием дополнительных светящихся «клыков» спереди. У фар и задних фонарей новая диодная начинка. Скорее всего, Arcfox Alpha S5 сохранил безрамочные двери. Остался и выдвижной спойлер на крышке багажника.

Электрический седан, как и раньше, будет доступен с передним или полным приводом. Первое исполнение – это прежний 252-сильный двигатель, а два мотора Arcfox Alpha S5 4WD вместе все так же выдают 530 л.с. Актуальной «электричке» положены батареи емкостью 64,8 кВт*ч, 74,4 кВт*ч или 79,2 кВт*ч, запас хода варьируется от 560 до 708 км по циклу CLTC. При этом у дореформенного электроседана еще есть переднеприводная версия с 272-сильным двигателем, но в случае с обновленной моделью такой вариант не упоминается.

Силовая установка новой гибридной версии включает работающий в режиме генератора бензиновый мотор 1.5 (105 л.с.) и 272-сильный электродвигатель. Китайцы еще пишут, что гибрид укомплектован батареей емкостью 27,4 кВт*ч, и что в электрическом режиме такой седан проедет 175 км.

Цены, видимо, объявят в марте. Дореформенный электрический Arcfox Alpha S5 стоит 127 800 – 177 800 юаней (примерно 1,4 млн – 2 млн рублей по текущему курсу).