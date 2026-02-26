Доходы московских таксистов достигают 300 тысяч рублей в экономклассе
Суммарный доход таксистов, работающих в Московском регионе, может доходить до 300 тысяч рублей в эконом-сегменте, сообщил в ходе пресс-конференции президент Ассоциации содействия развитию таксомоторной отрасли Михаил Михайлов.
"Если исходить из накатов водителей такси в месяц, то доход в экономклассе - это 280-300 тысяч рублей. Но из них больше половины - это расходы: налоги, обслуживание автомобиля, затраты на ГСМ, мойки и так далее", - сказал Михайлов.
По его словам, в итоге водителям остается на руки 80-90 тысяч. Максимум сумма доходит до 100 тысяч.
"И это еще при условии переработок. То есть более восьми часов за рулем. Так что водители такси много не зарабатывают, а, скорее, продают свое здоровье", - пояснил Михайлов.