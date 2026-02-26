Доходы московских таксистов достигают 300 тысяч рублей в         экономклассе

Суммарный доход таксистов, работающих в Московском регионе, может доходить до 300 тысяч рублей в эконом-сегменте, сообщил в ходе пресс-конференции президент Ассоциации содействия развитию таксомоторной отрасли Михаил Михайлов.

"Если исходить из накатов водителей такси в месяц, то доход в экономклассе - это 280-300 тысяч рублей. Но из них больше половины - это расходы: налоги, обслуживание автомобиля, затраты на ГСМ, мойки и так далее", - сказал Михайлов.

По его словам, в итоге водителям остается на руки 80-90 тысяч. Максимум сумма доходит до 100 тысяч.