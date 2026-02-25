Начались ходовые испытания "убийцы" Lixiang L7 от GWM: кроссовер сняли на фото

Концерн Great Wall Motor готовится к выходу на рынок нового кроссовера, который сможет составить конкуренцию Li Auto L7. Уже сейчас компания начала дорожные испытания этой модели.

На днях в Сети появились фотографии нового кроссовера от GWM, который, несмотря на камуфляж, практически идентичен флагманскому Wey V9X. У обоих автомобилей схожи оптика, передний бампер, многоспицевые колесные диски и профиль кузова. Однако задние стойки у новинки установлены под более острым углом.

По данным "Китайских автомобилей", новый SUV будет доступен в двух вариантах компоновки салона: на 5 и 6 мест, как и Zeekr 8X от Geely.

Ожидается, что кроссовер будет оснащен той же гибридной силовой установкой, что и его "старший брат" V9X. Это параллельная гибридная система, включающая 2-литровый ДВС мощностью 238 л.с., передний электромотор на 167 л.с. и задний электродвигатель с отдачей 367 л.с. Автомобиль будет предлагаться с двумя тяговыми батареями на выбор: 53,6 и 77,7 кВт·ч.

Кроме того, новый кроссовер будет оснащен пневмоподвеской, подруливающей задней осью и комплексом активных ассистентов водителя с сенсором Lidar.

