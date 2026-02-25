Lada Iskra продается в Белоруссии на 200 тысяч дешевле, чем в России

Новую Lada Iskra в Белоруссии начали продавать по специальной цене — 42 900 белорусских рублей, или 1 млн 150 тысяч российских. Ценник на базовую комплектацию в России стартует от 1 млн 300 тысяч, то есть у соседей можно найти выгоду в 150-200 тысяч рублей. Источники профильных СМИ говорят, что акция продлится только до конца апреля, потом ценник поднимут.

© BFM.RU

Редакция Бизнес ФМ позвонила в один из салонов в Минске, «Дабракар», — там рассказали, что получили первую партию Lada Iskra буквально вот-вот, и она уже почти наполовину раскуплена:

— Механическая коробка передач, четырехдверный седан, подушки безопасности, ремни безопасности, сигнализация непристегнутых ремней, подголовники, крепление для детских сидений, блокировка задних дверей, иммобилайзер, охранная сигнализация, система вызова экстренных служб, система вспомогательного торможения, система электронного контроля устойчивости.

— Гражданину России можно приехать и купить? К вам многие приезжают российские граждане?

— Бывает такое, что приезжают, в основном за наличные приобретают. Как долго эта цена продержится, тоже не могу сказать. Получается, 500 штук пришло, 200 уже продалось.

Впрочем, несмотря на заявления белорусских салонов о покупателях Lada Iskra из России, руководитель экспертной компании LEM solution Евгений Ладушкин не верит, что продажи действительно проходят без проблем. Весь прошлый год появлялись сообщения, что салоны в Минске и приграничных городах под разными предлогами отказывали покупателям с российским паспортом. Официально запретов не было, но белорусские дилерские центры тогда говорили Бизнес ФМ, что действует «политика импортера» не продавать «в чужие страны».

Нечто подобное может быть и сейчас — и проще приобрести автомобиль с рук, а не у дилера, говорит Евгений Ладушкин:

Евгений Ладушкин руководитель экспертной компании LEM solution

«Конкуренция у Lada в Белоруссии по ценовому сегменту значительно выше, чем в России. Для того чтобы сохранять уровень продаж на более или менее приемлемом значении, приходится сильно демпинговать и занижать цены. Очень большой имиджевый вопрос к «АвтоВАЗу» по той причине, что на родине завода цены выше, чем в соседней стране. Россиянину нет смысла ехать в Беларусь просто по той причине, что ему там эту машину не продадут. И это логично с точки зрения продаж по той причине, что иначе просто люди будут приезжать в Беларусь, покупать там машины дешевле на 500-700 тысяч рублей и уезжать на них в Россию, а дилеры в России не будут на этом зарабатывать. Можно рассматривать к покупке автомобили, которые только-только были приобретены в Белоруссии и продаются там частными лицами, а не дилерами и не дистрибьютором. Фактически вы покупаете автомобиль у физического лица, этот автомобиль привозите в Россию».

В «АвтоВАЗе» ранее подтвердили, что в Белоруссии действительно продают Lada Iskra дешевле, чем в России, и объяснили это разными условиями рынков и совсем другой конкуренцией. Имелся в виду, вероятно, местный бренд Belgee и его седан S50 — ребрендинг версии Geely Emgrand. Но и в России, к слову, Lada Iskra нашла своего покупателя — по данным «Автостата», в январе седан занял восьмое место в топе продаж, обогнав Mazda CX-5 и Belgee X50.