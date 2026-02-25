В Китае дилеры рекордно снизили цены на AUDI E5 Sportback на фоне низких продаж

Совместный бренд AUDI, созданный немецкой Audi и китайской корпорацией SAIC Motor специально для рынка КНР, объявил о временном снижении цен на электрический фастбэк E5 Sportback. Дисконт составил 30 000 юаней (330 тысяч рублей).

© Российская Газета

С учетом ограниченной по срокам акции до 31 марта стартовая цена модели снижена до 205 900 юаней (около 2,3 млн рублей) за базовую версию и до 290 тысяч юаней (3,3 млн рублей).

Бренд запустил программу стимулирования продаж. Спрос на новинку оказался ниже ожиданий: совокупные поставки достигли 7070 единиц, при этом в январе реализовано лишь 420 автомобилей. Напомним, что в первые полчаса после открытия предзаказов было оформлено более 10 тысяч заявок.

Покупателям также предложены финансовые инструменты - пятилетняя рассрочка под 0% либо семилетний кредит с пониженной ставкой. В этом случае дисконт составит только 10 000 юаней.

С учетом акции E5 Sportback оказался сопоставим по цене с Zeekr 007 GT от Geely и немного дешевле седана Xiaomi SU7.

Старт продаж AUDI E5 Sportback состоялся летом 2025 года. Автомобиль длиной 4881 мм и колесной базой 2950 мм доступен в четырех версиях - с задним и полным приводом мощностью от 299 до 787 л.с. Запас хода по циклу CLTC - от 618 до 773 км.

Ранее "РГ" рассказывала, что премиум-бренды столкнулись в Китае с резким падением спроса, на фоне чего сокращается количество дилерских центров.