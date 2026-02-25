В Чувашии продают редчайшую «Волгу»

В Чебоксарах на продажу выставили автомобиль, который только снаружи напоминает «Волгу». На самом деле это технически сложный проект, построенный на базе ГАЗ-31105 2007 года, пишет портал 110km.ru.

© Quto.ru

Вместо родного мотора в машине установлена турбированная «четвёрка» объёмом 2,4 литра с нагнетателем TD04LR. Этот агрегат устанавливался на «заряженные» версии Dodge Neon SRT4 и Chrysler PT Cruiser GT. Двигатель привезли из Японии, после чего отправили на московский диностенд. Если стандартная версия мотора выдаёт 182 лошадиные силы, то после калибровки специалистам удалось поднять отдачу до 264 «лошадей». Пик мощности достигается при 4 000 оборотов в минуту, крутящий момент — 477 Ньютон-метров.

На смену родной коробке передач пришла шестиступенчатая механика от Mercedes Benz W204. Чтобы «подружить» американский мотор с немецкой коробкой, пришлось изготовить переходную плиту, уникальный кардан и одномассовый маховик. Сцепление взяли от грузового Mercedes Sprinter. Задний мост остался неразрезным, но его модернизировали, установив главную пару 3.58 и самоблокирующийся дифференциал ДАК-5, который помогает реализовать тягу без пробуксовок.

Подвеска тоже пережила обновление. Инженеры сохранили классическую компоновку, но наполнили её неубиваемыми компонентами. Здесь стоят полиуретановые сайлентблоки, рулевые тяги от Mercedes, стойки стабилизатора от Volvo и масляные амортизаторы HOLA. Рессоры сзади усилили, добавив до шести листов, а также установили регулируемые трекшенбары для лучшей управляемости.

Тормоза — отдельная история. Спереди теперь работают двухпоршневые суппорты и диски диаметром 296 миллиметров от минивэна Honda Elysion. Сзади — механизмы от Ford Focus. Управляет всей этой системой главный тормозной цилиндр и вакуумный усилитель от Subaru. Выхлоп сварили из нержавейки с прямотоком, но оставили катализатор, чтобы машина соответствовала стандартам Евро-3.

Но и это не всё. В машине установлены новые передние сиденья — от Chrysler PT Cruiser, задний диван перетянут заново. Кузов оклеен шумовиброизоляцией, установлена аудиосистема с сабвуфером и би-ксеноновая оптика.

Сообщается, что все работы по замене двигателя и коробки передач официально зарегистрированы, изменения внесены в паспорт транспортного средства. Это значит, что новый владелец получит машину без риска снятия с учёта. Вместе с автомобилем покупатель получит два комплекта колес. И за всю эту прелесть просят всего один миллион рублей.