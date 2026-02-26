Volkswagen Transporter и Caravelle обзавелись новыми трансфер-версиями

Три новых шаттла – Shuttle DIN, Shuttle Flex и Shuttle Comfort – уже доступны для заказа в Германии, их цены известны.

© Колеса.ру

﻿Volkswagen Transporter и Caravelle седьмого поколения﻿ дебютировали в 2024 году. Стоит напомнить, что модификации этого коммерческого автомобиля были разработаны в рамках сотрудничества с американской компанией Ford: соответствующий альянс был создан ещё в 2020-м, ближайшим родственником моделей немецкой марки стали Ford Transit Custom и Tourneo Custom соответственно.

Теперь пресс-служба подразделения Volkswagen Commercial Vehicles рассказала о том, что Transporter и Caravelle, предназначенные для профессиональных грузовых и пассажирских перевозок, обзавелись новыми трансфер-версиями: их роли исполнят Shuttle DIN, Shuttle Flex и Shuttle Comfort. Модификации разработаны в сотрудничестве с немецкой компанией AMF-Bruns.

Volkswagen Transporter Kombi Shuttle DIN / Caravelle Shuttle DIN представляет собой автомобиль, рассчитанный на восьмерых седоков. Предусмотрено три отдельных сиденья во втором ряду и «цельный» трёхместный диван в третьем ряду. Он предлагается как со стандартной, так и с «растянутой» колёсной базой. В компании отметили, что эта модификация разработана с учётом требований транспортных служб.

Исполнение VW Caravelle Shuttle Flex предлагается только с удлинённой колёсной базой и рассчитан на семерых – девятерых седоков. Пассажирская часть салона получила алюминиевый пол Smartfloor, на котором пять или семь отдельных сидений могут быть установлены на шести направляющих в различных конфигурациях. При этом сидения имеют подлокотники, крепления для детских кресел, а ещё предусмотрена подножка – либо фиксированная, либо с электроприводом. В компании отметили, что этот вариант был разработан с учетом индивидуальных требований спортивных клубов и торговых представителей.

Volkswagen Caravelle Shuttle Comfort тоже предлагается только с «растянутой» колёсной базой и является, как отметили разработчики, «самой эксклюзивной версией» пассажирского вэна. Автомобиль рассчитан на шестерых – семерых седоков. Пол в пассажирской части в этой модификации застелен высококачественными коврами, в стандартном исполнении здесь установлено четыре индивидуальных кресла Smartseats XL с регулируемыми спинками и подлокотниками с обеих сторон. При этом сиденья второго ряда могут быть развернуты лицом к пассажирам, расположившимся в третьем ряду.

В качестве опции для этого варианта в третьем ряду сидений предлагается трёхместный диван со встроенным ящиком для хранения вещей. Ещё за доплату желающие могут заказать древесную отделку пола и подножку с электроприводом в области раздвижной двери. VW Caravelle Shuttle Comfort предназначен для организации трансферов VIP-персон и клиентов отелей.

Цены новых версий пассажирских вэнов Volkswagen в Германии уже известны. Стоимость Transporter Kombi Shuttle DIN равна 45 415 евро (эквивалентно примерно 4,14 млн рублей по текущему курсу), а варианта с электрической «начинкой» – 54 193 евро (около 4,94 млн рублей); за Caravelle Shuttle DIN просят 46 623 евро (около 4,25 млн рублей), за электроверсию – 56 863 евро (около 5,19 млн рублей). Покупка Caravelle Shuttle Flex обойдётся в 53 454 евро (около 4,88 млн рублей) и 63 694 евро (около 5,81 млн рублей) соответственно, а Caravelle Shuttle Comfort стоит 61 752 евро (около 5,63 млн рублей) и 71 912 евро (около 6,56 млн рублей) соответственно.