В РФ сняли с хранения и выставили на продажу новый ВАЗ-2105 без пробега

На одном популярном агрегаторе появилось интересное объявление: в Подольске выставили на продажу ВАЗ-2105 в состоянии "капсулы времени". 19-летний отечественный седан проехал всего 114 км.

Судя по фото из карточки объявления, белоснежная "пятерка" выглядит ровно так, как и в 2007 году, когда она покинула стены автосалона. На стеклах заводские наклейки, интерьер заботливо укрыт защитными прозрачными чехлами, а в салоне лежит нераспакованный комплект боковых зеркал.

Под капотом машины расположен инжекторный силовой агрегат объемом 1,5 литра мощностью 75 л.с. В паре с ним трудится 5-ступенчатая механика. Привод - задний.

Продавец рассчитывает выручить за свою "капсулу времени" 1 350 000 рублей, что сопоставимо с ценой новой Lada Iskra. Однако машин в подобном состоянии с годами становится все меньше, так что с точки зрения коллекционной ценности этот седан может, безусловно, представлять интерес для ценителей российского автопрома.

