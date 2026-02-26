Названы регионы-лидеры по привлекательности для выкупа машин

Эксперты платформы «Авто.ру Бизнес» изучили частные объявления о продаже машин с пробегом за последние шесть месяцев с целью определить, в каких регионах России чаще всего выставляют на продажу наиболее привлекательные для последующего выкупа варианты. Результаты исследования оказались в распоряжении «Ленты.ру».

© Lenta.ru

В выборку попали машины с «хорошей» историей — возрастом до 7 лет, с показаниями одометра не более 150 тысяч километров, имеющие не больше трех предыдущих собственников в истории и не более одной аварии. Выяснилось, что с июля 2025 года доля таких автомобилей в общем объеме предложений по стране увеличилась на 0,7 процентного пункта, достигнув отметки 18,8 процента.

Наибольшее число объявлений, соответствующих заданным параметрам, зафиксировано в столичном регионе. В Москве и Подмосковье данный показатель составил почти 23 процента от всего объема «вторички». Следом расположились Санкт-Петербург и Ленинградская область с результатом более 20 процентов. Замыкают пятерку Краснодарский край (19,8), Татарстан (19,4) и Тюменская область (19,3).

Наименьший выбор машин по указанным критериям оказался в Тульской (чуть более 15 процентов), Волгоградской (около 15 процентов) и Калужской (14,8 процента) областях, а также в Красноярском крае (13,6) и Республике Коми (12,5).

Ранее автоэксперт Кирилл Осипов назвал основные этапы подготовки автомобиля к весне. Все эти простые манипуляции помогут обеспечить безопасность на дорогах России этой весной, а также предупредят риски преждевременного выхода из строя основных узлов и агрегатов, подытожил специалист.