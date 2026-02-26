Tesla повышает цену на Cybertruck AWD

Компания Tesla объявила о повышении стоимости версии Cybertruck AWD, которая ранее предлагалась по сниженной цене в 59 990 долларов. Это изменение вступит в силу с 1 марта, что подтверждает официальное заявление производителя. Данная конфигурация, представленная 19 февраля, была на 20 000 долларов дешевле схожей комплектации Premium AWD, что сделало её особенно популярной среди покупателей. Об этом сообщает издание tarantas.news.

© Cybertruck AWD

Модель оснащается двухмоторной установкой, моторизованной крышкой кузова и розетками в грузовом отсеке. По оснащению она оказалась выгоднее ранее снятой с продажи заднеприводной версии, что подчёркивает её привлекательность для потребителей. Илон Маск ранее отмечал, что сниженная цена будет действовать ограниченное время, и теперь компания уточнила, что стоимость изменится после 28 февраля. Это решение может повлиять на спрос, так как доступная конфигурация сделала Cybertruck заметно привлекательнее для тех, кто рассматривает электрокары для городской и повседневной эксплуатации.

По данным Tesla, поставки версии за 59 990 долларов уже расписаны до октября, тогда как другие модификации обещают доставку в течение 10–12 недель. Это указывает на высокий интерес к модели, что объясняет её временную доступность. Повышение цены может изменить динамику продаж, особенно учитывая, что именно эта версия стала наиболее желанной для многих покупателей. Таким образом, изменение стоимости отражает стратегические шаги компании по управлению производством и спросом на свои продукты.