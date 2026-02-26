Новый Toyota Fortuner: рамный SUV на базе пикапа Hilux вышел на тесты

Обновлённый Toyota Hilux уже обозначил направление развития утилитарной линейки Toyota, и логичным следующим шагом стала трансформация его родственника в кузове SUV. Новое поколение Toyota Fortuner замечено на испытаниях в Таиланде — в плотном камуфляже, но с вполне читаемыми дизайнерскими намёками. Премьера ожидается до конца года.

Эволюция вместо революции

Текущее поколение Fortuner выпускается с 2015 года, а рестайлинг модель пережила в 2020-м. По меркам сегодняшнего рынка это внушительный срок. Тем не менее Toyota не планирует радикального пересмотра концепции: внедорожник сохранит рамную архитектуру IMV, ту самую лестничную платформу, которая лежит в основе Hilux.

Судя по шпионским снимкам, силуэт остался практически прежним. Линия остекления и общая геометрия кузова создают ощущение глубокой модернизации, а не полной смены поколения. Однако, передняя часть заметно изменилась: более узкие светодиодные фары сочетаются с вертикализированным бампером, а решётка радиатора с ячеистой структурой смещена ниже в духе актуального Hilux. Не исключено появление раздельной оптики вместо нынешнего цельного блока фар.

Форма бортов кузова, в целом, сохранена, зато корма переработана серьёзнее. Появились светодиодные фонари во всю ширину задней части, изменена форма двери багажника и бампера. Таким образом, Fortuner дистанцируется от пикапа чуть сильнее, чем это было в прошлой итерации.

Салон с акцентом на технологии

Фотографий интерьера пока нет, однако ожидается, что архитектура салона будет заимствована у Hilux и Toyota Land Cruiser Prado. Fortuner сохранит трёхрядную компоновку с семью посадочными местами — ключевой аргумент в Азии и Индии, где Fortuner традиционно силен.

В дорогих версиях прогнозируются два 12,3-дюймовых дисплея — цифровая приборная панель и экран мультимедиа-системы. При этом, Toyota традиционно оставит физические клавиши для основных функций и массивный многофункциональный руль. Пакет систем активной безопасности, вероятно, будет расширен за счёт более продвинутого комплекса электронных ассистентов.

Техника: проверенная формула

В основе у нового Fortuner усиленная версия рамной архитектуры IMV. Инженеры, по всей видимости, сосредоточатся на повышении комфорта подвески без ущерба для внедорожного потенциала.

Главным двигателем останется 2,8-литровый турбодизель с мягкой гибридной надстройкой, уже знакомый по текущей модели. Его отдача составляет 201 л.с. и 500 Нм крутящего момента. В зависимости от рынка будут доступны версии с задним и полным приводом.

Несмотря на появление полностью электрического Hilux, электрическая версия Fortuner маловероятна: целевая аудитория модели по-прежнему ориентирована на автономность, тяговитость и эксплуатационную выносливость.

География продаж

Ожидается, что дебют состоится в Таиланде — ключевом рынке для модели — с последующим выходом в страны Юго-Восточной Азии и Индию. В Австралии Fortuner недавно снят с продажи и, по сообщениям местных СМИ, возвращаться не планирует: ставка сделана на Toyota Land Cruiser Prado.

Северная Америка также остаётся вне списка: там уже представлены рамные SUV схожего размера — Toyota 4Runner и Land Cruiser. Европа модель тоже не получит. Таким образом, леворульного Fortuner может и не появиться.

Среди основных конкурентов модели Ford Everest, Isuzu MU-X и Mitsubishi Pajero Sport — все они построены на базе среднеразмерных пикапов и играют в том же сегменте рамных трёхрядных внедорожников.

Новый Fortuner остаётся верен своей философии: рамная конструкция, дизельная тяга и практичная семиместная компоновка. Toyota делает ставку не на революцию, а на точечную модернизацию — обновлённый дизайн, цифровизацию интерьера и эволюцию проверенной техники. В сегменте, где надёжность ценится выше моды, такой подход выглядит вполне оправданным.