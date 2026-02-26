Названы пять самых доступных компактных кроссоверов в РФ

Автостат перечислил пять самых недорогих китайских SUV в России. Уже знакомые россиянам Haval Jolion, Tenet T7, GAC GS3 и Belgee X70 могут составить конкуренцию новому компактному кроссоверу Changan CS35 Max. Об этом аналитическому агентству «Автостат» сообщил коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский.

© Motor.ru

«Текущая версия CS35 Plus имеет долю 25% в общем объеме продаж марки. Новый CS35 Max имеет все шансы завоевать доверие покупателей, а также перетянуть часть клиентов из сегмента выше. Вполне реально, что его доля может составить 30 — 35%. Наибольшей популярностью, по нашему прогнозу, будет пользоваться сбалансированная средняя версия Luxe», — комментирует Александр Шапринский.

Компактный кроссовер Changan CS35 Max уже появился у российских дилеров. Модель доступна в трёх версиях — Comfort, Luxe и Tech. Автомобиль оснащён двигателем нового поколения NE1.5T Blue Core, который работает в паре с 7-ступенчатой преселективной роботизированной коробкой передач (7DCT).

Changan CS35 Max представляет собой третье поколение модели. По сравнению с предшественником, кроссовер стал длиннее на 210 мм, шире на 35 мм, а его колёсная база увеличилась на 110 мм. В оснащение входят независимая многорычажная задняя подвеска, электропривод багажника, встроенный видеорегистратор, камера 540° с отображением пространства под днищем, а также специальные режимы вождения «Снег» и «Трек».

Для российского рынка Changan CS35 MAX прошёл специальную адаптацию. Все комплектации получили русифицированный интерфейс, зимний пакет, усиленную шумо- и виброизоляцию, а также антикоррозийную обработку кузова из оцинкованной стали. Среди других особенностей — боковые стёкла толщиной 4 мм, пластиковые подкрылки и антифриз, рассчитанный на эксплуатацию при температурах до -35 °C.

