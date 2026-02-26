Названы пять самых доступных компактных кроссоверов в РФ

Автостат перечислил пять самых недорогих китайских SUV в России. Уже знакомые россиянам Haval Jolion, Tenet T7, GAC GS3 и Belgee X70 могут составить конкуренцию новому компактному кроссоверу Changan CS35 Max. Об этом аналитическому агентству «Автостат» сообщил коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский.
«Текущая версия CS35 Plus имеет долю 25% в общем объеме продаж марки. Новый CS35 Max имеет все шансы завоевать доверие покупателей, а также перетянуть часть клиентов из сегмента выше. Вполне реально, что его доля может составить 30 — 35%. Наибольшей популярностью, по нашему прогнозу, будет пользоваться сбалансированная средняя версия Luxe», — комментирует Александр Шапринский.
Компактный кроссовер Changan CS35 Max уже появился у российских дилеров. Модель доступна в трёх версиях — Comfort, Luxe и Tech. Автомобиль оснащён двигателем нового поколения NE1.5T Blue Core, который работает в паре с 7-ступенчатой преселективной роботизированной коробкой передач (7DCT).
Changan CS35 Max представляет собой третье поколение модели. По сравнению с предшественником, кроссовер стал длиннее на 210 мм, шире на 35 мм, а его колёсная база увеличилась на 110 мм. В оснащение входят независимая многорычажная задняя подвеска, электропривод багажника, встроенный видеорегистратор, камера 540° с отображением пространства под днищем, а также специальные режимы вождения «Снег» и «Трек».
Для российского рынка Changan CS35 MAX прошёл специальную адаптацию. Все комплектации получили русифицированный интерфейс, зимний пакет, усиленную шумо- и виброизоляцию, а также антикоррозийную обработку кузова из оцинкованной стали. Среди других особенностей — боковые стёкла толщиной 4 мм, пластиковые подкрылки и антифриз, рассчитанный на эксплуатацию при температурах до -35 °C.
