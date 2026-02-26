В Дагестане укрепят и вдвое расширят три моста на трассе «Кавказ»

В Дагестане в этом году расширят три мостовых сооружения на федеральной трассе «Кавказ», которая является частью транспортного коридора «Север — Юг».

«Основная цель капремонта — расширение мостов до четырех полос движения и разделение встречных потоков транспорта барьерным ограждением. В их числе — искусственные сооружения через канал Верхнехасавюртовский на 750-м км, реку Артузен на 896-м км и Уллучай на 907-м км федеральной дороги Р-217 „Кавказ“», — сообщили в администрации главы региона.

Отмечается, что двухполосные сооружения не справлялись с трафиком и нуждались в обновлении. Реконструкция позволит существенно увеличить пропускную способность мостов, учитывая, что трасса является частью международного транспортного коридора «Север — Юг».

«Кроме того, специалисты восстановят транспортно-эксплуатационные характеристики мостов и увеличат их грузоподъемность», — говорится в сообщении.

В настоящее время на объектах идет подготовка к дорожным работам. На время капительного ремонта сооружений автомобильное движение будет осуществляться по временным схемам, подчеркнули в администрации.