Toyota спасет Land Cruiser FJ от европейского эмбарго с помощью дизеля

Toyota представит Land Cruiser FJ с дизельным мотором в 2029 году.

Японский внедорожник, который всегда славился своей неубиваемой простотой, оказался заложником экологических норм. Нынешний 2,7-литровый атмосферник 2TR-FE безнадежно устарел – он просто не вписывается в требования Euro 6. Чтобы сохранить модель на плаву и вывести ее на рынки Европы, Японии и Австралии, инженерам пришлось искать радикальное решение.

Спасательным кругом станет 2,8-литровый турбодизель от Hilux и Prado, который в паре с 48-вольтовым «мягким» гибридом наконец-то пролезет в экологические рамки. Отдача в 500 Нм крутящего момента и 203 лошадиные силы не только сделает машину чище, но и превратит ее в настоящего монстра бездорожья. Правда, фанатам придется потерпеть – дизельная версия появится только в 2029 году.

Любопытно, что изначально в Toyota рассматривали более скромный 2,4-литровый дизель от Innova Reborn, но под требования Euro 6 он пока не дотягивает. Выбрали проверенный 1GD-FTV – мотор, который давно зарекомендовал себя на пикапах и рамках внедорожниках. При этом внешность FJ трогать не станут: угловатый ретро-дизайн с черным пластиком по кругу останется нетронутым.

Культовый внедорожник получит второе дыхание именно там, где его меньше всего ждали – в Европе с ее драконовскими экостандартами. Для поклонников бренда это хорошая новость: модель не отправят на покой, а просто переведут на тяжелое топливо, сохранив весь брутальный шарм.

