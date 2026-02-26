Mercedes-Benz выпустил специальные версии V-класса

Автомобильная промышленность отмечает знаковую дату — 140 лет назад был запатентован первый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. В честь этого события Mercedes-Benz выпустил специальные версии моделей класса V, предлагающие уникальные опции для европейского рынка. Об этом сообщает издание tarantas.news.

Две модификации, Special Edition STYLE и AVANTGARDE, ориентированы на семейный отдых и активную повседневную жизнь. Они доступны с различными двигателями и длиной кузова, каждая обладает эксклюзивным оснащением. Первая версия включает металлическую окраску, зимний пакет, круговую камеру 360°, ассистирующие системы и пакет STYLE Plus, обеспечивая комфорт круглый год. Её цена начинается от 64 721 евро.

Вторая версия, AVANTGARDE, выделяется акустической системой Burmester и навигацией с дополненной реальностью. Она также оснащена зимней системой, помощниками водителя, пакетом EASY Pack и 18-дюймовыми дисками, что подчеркивает индивидуальность и функциональность. Стоимость этой модификации стартует от 73 714 евро.

Эти предложения продолжают традиции компании, которая с момента изобретения Карла Бенца совершенствует технологии, предлагая современные и надежные транспортные средства. Новые модели демонстрируют внимание к деталям и стремление к инновациям, сохраняя акцент на комфорте и стиле для покупателей.