Tesla активирует в Cybertruck скрытую функцию шумоподавления

В ближайшее время Tesla планирует активировать в пикапе Cybertruck функцию активного шумоподавления, которая уже значится в списке оснащения для версий Premium All-Wheel-Drive и Cyberbeast, выпущенных с ноября 2023 года. Несмотря на наличие необходимого оборудования, программная реализация этой опции пока отключена, и её включение произойдёт дистанционно через обновление по воздуху. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

© Cybertruck

Система активного шумоподавления, применяемая в Tesla с 2021 года в моделях S и X, использует шесть микрофонов в подголовниках передних сидений для снижения низкочастотного дорожного шума за счёт генерации противофазных звуковых волн. В Cybertruck установлено четыре микрофона, а особенности конструкции, такие как внедорожные шины и алюминиевые элементы шасси, могли потребовать дополнительной настройки этой технологии.

Новая версия Dual Motor All-Wheel-Drive, представленная недавно, не получит функцию активного шумоподавления. Это обновление станет частью развития программных возможностей автомобиля в 2026 году, демонстрируя, как улучшение комфорта достигается не только через аппаратные изменения, но и с помощью программных решений.