Покупателей Mustang Mach-E заставят платить за передний багажник

Ford ввел плату за использование переднего багажника в электрокроссовере. Сам отсек конструктивно предусмотрен в Mustang Mach-E и физически присутствует в машине, но доступ к нему для перевозки мелких грузов открывается только после оплаты. Стоимость опции — 495 долларов (около 38 тысяч рублей). Об этом сообщает Car and Driver.

Опция под названием frunk (так Ford обозначает передний багажник) появилась в разделе «Внешние опции» конфигуратора. Там же можно заказать брызговики, защитные накладки на бампер, набор для подкачки шин и кронштейн для переднего номера.

Разумеется, передний багажник есть на всех Ford Mustang Mach-E — он предусмотрен конструкцией. По сути, речь идёт о своеобразной подписке: владельцу предлагают заплатить за возможность пользоваться тем, что уже установлено в машине.

Одной из первых «подписные» опции ввела BMW — летом 2022 года компания запустила необычную практику, и прайс-листы с такими услугами появились даже на российском сайте. К примеру, за обогрев сидений предлагали платить 1600 рублей в месяц.

