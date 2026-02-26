Porsche меняет концепцию внедорожника K1: теперь на гибридной платформе вместо электрической
Новый флагманский внедорожник Porsche с кодом K1, рассчитанный на семь пассажиров, претерпел значительные изменения в своей концепции. Изначально задуманный как полностью электрический автомобиль на платформе SSP, он теперь будет построен на архитектуре PPC, предназначенной для двигателей внутреннего сгорания и гибридных систем, что делает его техническим аналогом Audi Q9. Такое решение обусловлено задержками в разработке SSP, ростом затрат на электрические проекты и снижением продаж модели Taycan, что побудило Porsche пересмотреть свою электрическую стратегию. Об этом сообщает издание speedme.ru.
Модель K1 позволит Porsche впервые выйти на рынок крупных премиальных внедорожников, где сейчас доминируют BMW X7 и Mercedes GLS. Ожидается, что автомобиль будет предлагаться в различных конфигурациях — от четырёх до семи мест, что поможет бренду конкурировать в сегменте семейных люксовых моделей. Производство будет организовано на заводе Volkswagen Group в Братиславе, где также будут собираться Cayenne EV и будущий Audi Q9, что позволит оптимизировать расходы и масштабировать выпуск.
Платформа PPC поддерживает современные двигатели V6 и V8 с турбонаддувом, а также новое поколение подключаемых гибридов. Диапазон мощности K1, как ожидается, будет сопоставим с Cayenne — примерно от 350 до 730 лошадиных сил. Это решение даёт Porsche возможность быстро выйти на рынок без необходимости завершать дорогостоящую разработку SSP, при этом электрическая версия K1 остаётся в планах, но появится значительно позже.
Дебют модели запланирован на 2028 год, и K1 станет ключевым элементом обновлённой стратегии Porsche. Сочетание мощных двигателей внутреннего сгорания, гибридных систем и будущей электрической версии позволит компании сохранять позиции в премиальном сегменте, одновременно сокращая затраты на разработку. Это отражает гибкий подход бренда к меняющимся рыночным условиям и технологическим вызовам.