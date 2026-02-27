Рамный Nissan Pathfinder вернется в продажу

Компания рассчитывает выпускать параллельно две радикально отличающиеся версии Pathfinder — нынешнюю, с несущим кузовом, и более приспособленную для езды по бездорожью рамную, базирующуюся на той же платформе, что и модель Nissan Xterra.

© Motor.ru

Ожидается, что совершенно новый рамный внедорожник с именем Pathfinder дебютирует не ранее 2029 года. Он будет построен на новой рамной платформе. Первой моделью, которая ее «примерит», станет Xterra. По информации источников издания, новинка получит угловатый дизайн и будет позиционироваться как премиальная альтернатива стандартной версии. По технической части рамный внедорожник унифицируют с пикапом Frontier и Infiniti QX60: сообщается, что детали у этих трех моделей будут на 70% общими.

Линейка силовых агрегатов тоже разделится: базовый Pathfinder-кроссовер оснастят только бензиновыми моторами, тогда как его «старший брат» на раме со временем получит гибридную силовую установку. Текущее поколение модели предлагается в США по цене от $ 41,4 тыс., но рамная версия окажется дороже.

В Nissan официально информацию о выпуске нового рамного Pathfinder не подтверждают, заявляя, что «окончательные решения не приняты».

Ранее стало известно, что в список машин, одобренных для такси в России, попадут Tenet и Volga.