Названы самые популярные у россиян гибридные автомобили

На 1 января 2026 года в России насчитывалось 112 600 подключаемых гибридов (PHEV и EREV). За минувший год парк таких машин вырос более чем на 50 тысяч единиц. Из этого числа 44 800 машин были приобретены новыми, оставшееся количество — ввезенные гибриды. Аналитик Сергей Целиков перечислил в своем Telegram-канале самые популярные у россиян марки этого типа машин.

Бесспорным лидером среди заряжаемых гибридов стала китайская марка Lixiang. В России числится более 43 тысяч таких машин. Эксперт напомнил, что официальные поставки в Россию автомобилей этой марки стартовали только в четвертом квартале 2025 года.

Гибриды Voyah занимают вторую по популярности позицию. Более 22 тысяч таких автомобилей зарегистрированы в стране. Эксперты связывают успех бренда с локализацией производства. Последовательные гибриды этого производителя собирают на липецком заводе «Моторинвест». Благодаря этому к концу 2025 года марка сумела войти в число лидеров сегмента.

Замыкает тройку немецкий BMW (почти 7 тысяч подключаемых гибридов). В топ-10 самых распространенных в России также вошли Geely, BYD, Volvo, Mitsubishi, Wey, Link & Co и Aito.

Что касается конкретных моделей, то самыми востребованными у россиян стали кроссоверы Lixiang L7 (20 237 единиц) и Voyah Free (17 561).

