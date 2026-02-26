Новый седан Nissan Versa: фото салона, оснащение и дата премьеры

Дебютным рынком для бюджетной четырехдверки Nissan новой генерации станет Мексика. Как и предполагалось, там модель предложат с прежним атмосферником. Презентацию проведут на следующей неделе.

© Колеса.ру

Всего несколько дней назад компания Nissan объявила о старте производства седана Versa нового поколения на своем заводе в Мексике. А теперь такая модель обзавелась собственной страницей на местном потребительском сайте марки. Все характеристики еще не раскрыты, зато есть первые картинки интерьера и список доступного оборудования. Вдобавок Nissan озвучил дату премьеры – 3 марта (по местному времени). Кстати, грядущее мероприятие названо «Ночь седанов». Судя по всему, вместе со свежей Версой представят еще и новую Sentra, которая уже доступна в США и Китае (в Поднебесной старшая четырехдверка зовется Sylphy).

Nissan Versa

Пусть в Nissan и считают преобразившуюся Versa следующей генерацией, но речь, скорее, о втором, более масштабном рестайлинге модели, которая в строю с 2019 года (предыдущую модернизацию в зависимости от региона провели в 2022-2023 гг.). Седану досталась двухэтажная головная оптика и новые бамперы, радиаторная решетка стала меньше. Благодаря шпионским фото мы также знаем, что новые же фонари теперь объединены между собой черной плашкой, на которой красуется надпись с названием модели. Задний номерной знак перенесли с крышки багажника на бампер.

Внутри – модернизированная передняя панель, новые цифровая приборка и мультимедийная система. Причем уже в базе теперь идет 9-дюймовый планшет, а самый дорогой седан получил экран на 12,3 дюйма (старой мексиканской Nissan Versa положен дисплей на 7 или 8 дюймов).

Nissan Versa

Как и предполагалось, технику менять не стали. В Мексике седан оснащается бензиновым атмосферником 1.6 (120 л.с.), который работает в паре с пятиступенчатой механикой или вариатором. Привод, разумеется, только передний.

Судя по описанию на сайте, из гаммы убрали «оспортивленный» вариант SR. Итого, у новой Nissan Versa три комплектации, у них прежние названия: Sense, Advance и Exclusive. Помимо мультимедиа с 9-дюймовым тачскрином в списке оборудования самой дешевой четырехдверки значатся: 15-дюймовые стальные колеса, светодиодная оптика, шесть подушек безопасности и система автоторможения. У Versa Sense с вариатором еще есть задний парктроник и круиз-контроль. В версии Advance появляются 16-дюймовые легкосплавные диски и камеры кругового обзора. Топовый седан Exclusive – это 17-дюймовые диски, упомянутый выше более крупный планшет, беспроводная зарядка для смартфона, аудиосистема Bose, системы мониторинга «слепых» зон и слежения за разметкой.

После того, как новая Nissan Versa освоит мексиканский рынок, такой седан доберется и до других стран Латинской Америки. Впоследствии должны представить свежие четырехдверки для Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии – в этих регионах модель известна как Sunny и Almera соответственно. А вот в Штатах седан следующего поколения не появится, хотя предшественник там представлен.