Gunther Werks выпустила Porsche 911 с 850 л.с. и золотым салоном

Ограниченная серия из 75 автомобилей, созданная американской компанией Gunther Werks на базе классического Porsche 911, представляет собой модернизированную версию с мощностью 850 л.с. и крутящим моментом 813 Нм. Этот проект, названный Miami Commission, стал первым экземпляром для клиента с восточного побережья США, отличаясь использованием 24-каратного розового золота для отделки элементов салона, таких как рукоятка механической коробки передач и детали на руле. Об этом сообщает издание tarantas.news.

© Gunther Werks

Технические доработки включают оппозитный шестицилиндровый двигатель воздушного охлаждения с двумя турбокомпрессорами, который был улучшен за счёт новых поршней, шатунов, коленвала и индивидуальной настройки электроники. Тяга передаётся на задние колёса через 6-ступенчатую механическую коробку передач и дифференциал повышенного трения, обеспечивая динамичные характеристики. Кузов полностью изготовлен из карбона, что способствует снижению снаряжённой массы до 1 247 кг, а магниевые кованые колёса и усиленная подвеска с адаптивными амортизаторами дополняют спортивный облик.

В салоне позолочены также фирменные таблички на спинках сидений, причём производитель подчёркивает, что используется практически чистое золото, добавляя элемент роскоши. Тормозная система Brembo предлагает возможность установки карбон-керамических дисков, повышая эффективность торможения. Стоимость каждого экземпляра начинается примерно от 850 000 долларов, при этом автомобили создаются индивидуально, что подчёркивает их эксклюзивность и внимание к деталям.