В Санкт-Петербурге перезапустили бывший завод Hyundai. Холдинг «АГР» и компания Defetoo завершили техническое перевооружение ещё одной производственной площадки. Речь идёт о создании современного автомобильного завода на базе цехов в Шушарах, приобретённых холдингом «АГР» в 2024 году.

О том, что конвейер будет перезапущен, впервые сообщалось в начале февраля. На его мощностях компания «АГР» начнут выпуск трёх моделей Jeland — J6, J7 и J8, уточняло тогда ТАСС.

Предприятие изначально построил американский автоконцерн GM, но законсервировал его в 2015 году. Здесь производились Chevrolet Captiva и Chevrolet Cruze.

Затем линию купил корейский Hyundai, но не успел перезапустить до 2022 года. Там планировалось наладить выпуск кроссоверов Hyundai Tucson, Hyundai Palisade и Kia Sportage.

Долгое время производственные корпуса представляли собой фактически пустые конструкции, а ранее установленное оборудование было полностью демонтировано.

В июне 2025 года на предприятие прибыл первый контейнер с металлоконструкциями для монтажа тяжёлых производственных линий. Всего было поставлено порядка 600 контейнеров.

Новым собственником и оператором площадки с начала 2024 года является российский автомобильный холдинг «АГР» (AGR Automotive Group). Журнал Motor выяснил, что представляют собой выпускаемые там кроссоверы Jeland.