«Стиляга из Москвы»: Сюткин отказался сдавать блатные номера своего Mercedes

Mash: Сюткин отказался сдавать блатные номера «АМР» с Mercedes. Солист группы «Браво» не готов лишаться привилегий на дорогах, несмотря на массовое изъятие красивых букв.

«Изначально заветная аббревиатура числилась за рабочей „Волгой“ Центральной автобазы МВД. В 2006-м номера украсили BMW простого романтика, год спустя переехали на его Mercedes-Benz S450», – говорится в публикации.

Представитель артиста сообщил Mash, что Валерий Миладович не планирует сдавать госзнаки, несмотря на начавшееся в России изъятие регистрационных номеров серий «ЕКХ» и «АМР» (с 99-м и 77-м регионами). Музыкант стал одним из первых обладателей таких комбинаций, кто публично отказался снимать номера даже на фоне проверок и изъятий.

Спецсерии номеров «АМР» и «ЕКХ» традиционно считались статусными и ассоциировались с автомобилями высокопоставленных лиц. Сейчас эти аббревиатуры выводят из оборота: регистрацию таких знаков аннулируют, а их продажу через интернет-площадки планируют запретить.

