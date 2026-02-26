Lucid Motors готовит переломный D-SUV

Производитель электромобилей Lucid Motors готовится к выпуску третьей модели — среднеразмерного D-SUV на электрической тяге, которая должна стать переломным моментом для бренда, выводя его на массовый рынок с ценой, сопоставимой со средним новым автомобилем в США. Первые валидационные образцы уже собраны без проблем по качеству, а себестоимость оказалась ниже ожидаемой. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

Хотя ожидалось, что новинка поможет достичь плана в 25–27 тысяч машин в 2026 году, значимых объёмов в первый год не будет. Тем не менее платформа считается ключевым элементом для масштабирования производства и расширения клиентской базы. Перед стартом серийного выпуска остаётся четыре этапа верификации.

Завод М2 в Саудовской Аравии идёт с опережением графика, параллельно формируется локальный пул поставщиков, включая Pirelli, Lear и Benteler. Проект поддержан займом в 1,4 миллиарда долларов от фонда промышленного развития Саудовской Аравии, хотя доступ к средствам задерживается на один-два квартала.

Перенос части производства за пределы США позволит минимизировать влияние американских тарифов на китайские компоненты и удерживать конкурентную цену. Новый D-SUV станет основой не только для потребительской версии, но и для роботакси, создаваемого совместно с Uber и Nuro.

Пилотные автомобили уже переданы партнёрам, а первые коммерческие маршруты в районе Сан-Франциско намечены на конец года. Объёмы в 2026 году будут минимальными, но рост ожидается в последующие годы.

Lucid признаёт, что Air и Gravity слишком велики для Европы, и именно новый среднеразмерный электромобиль должен стать первым по-настоящему подходящим модельным предложением для европейского рынка. Компания пока не раскрывает спецификации, заводскую архитектуру производства или детали автономной функции «пункт-в-пункт», обещая это к Investor Day 12 марта.