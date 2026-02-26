Расследование подтвердило фатальную опасность китайских автомобилей

Прошло расследование: владелец Xiaomi не выжил из-за скрытых дверных ручек. 13 октября 2025 года автомобиль Xiaomi, которым управлял нетрезвый автомобилист, столкнулся с другой машиной на скоростном шоссе в городе Чэнду, после чего выехал на встречную полосу, где загорелся. Судебно-медицинская экспертиза, проведённая местным Центром оценки транспортных происшествий, раскрыла важные детали аварии.

© Motor.ru

За три секунды до столкновения автомобиль двигался со скоростью приблизительно 203 км/ч, замедлившись до 167 км/ч в момент удара о впереди идущий автомобиль и до 138 км/ч — в момент столкновения с разделительным барьером.

«Двери нельзя было открыть снаружи, поскольку столкновение привело к отключению питания низковольтной системы, что вывело из строя функцию разблокировки дверной ручки», — цитируют отчёт экспертов китайские СМИ.

В автомобиле имелись аварийные механизмы открывания, но они расположены так, что человеку приходится полностью вытягивать руку через окно, но чтобы разбить стекло, нужно иметь под рукой тяжёлый предмет.

Между тем, в Китае автокомпаниям запретили оснащать свои электромобили скрытыми дверными ручками. Решение вызвано как раз вопросами пассивной безопасности.