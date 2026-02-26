Suzuki Vitara Turbo Hybrid вышла в Австралии

В Австралии появилась в продаже обновлённая Suzuki Vitara Turbo Hybrid, оснащённая мягкой гибридной системой SHVS на 48 вольт, что делает её более экономичной версией по сравнению с обычной моделью. Основой служит уже известный 1,4-литровый двигатель BoosterJet Turbo, дополненный стартер-генератором ISG, с совокупной мощностью 90 кВт и крутящим моментом 235 Нм, что подчёркивает её роль как доступного гибридного варианта, а не полноценного гибрида. Цена начинается от 39 990 австралийских долларов для базовой версии и достигает 45 990 долларов за полноприводную AllGrip, что позиционирует её как промежуточное звено между стандартной Vitara и полностью электрической e-Vitara. Об этом сообщает издание speedme.ru.

© Suzuki

Внешний вид и интерьер модели практически не изменились, сохраняя аналоговую приборную панель, физические органы управления и 7-дюймовый мультимедийный экран в базовой комплектации. Стандартное оснащение включает светодиодную оптику, 17-дюймовые диски, заднюю камеру, автоматический климат-контроль и адаптивный круиз-контроль, что обеспечивает привычный уровень комфорта.

Полноприводная версия AllGrip предлагает дополнительные опции, такие как панорамная крыша, улучшенная отделка салона с кожзамом, 9-дюймовый дисплей, новые режимы движения и расширенный набор удобств. Цветовая гамма ограничена белым, тёмно-серым и чёрным оттенками, с двухцветными комбинациями, доступными для AllGrip, но большинство цветов предлагаются за дополнительную плату.

Этот запуск происходит на фоне активного обновления модельного ряда Suzuki в Австралии, где вскоре ожидается появление полностью электрической e-Vitara с батареями ёмкостью 49 и 61 кВт·ч. Таким образом, Vitara Turbo Hybrid служит переходным продуктом для покупателей, которые пока не готовы к электромобилям, но стремятся к снижению расхода топлива и общей стоимости владения.